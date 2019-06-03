İmamoğlu bayramda 3 ili ziyaret edecek !

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın birinci memleketi Trabzon'da olacak. İmamoğlu aynı gün Giresun ve Ordu’da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Karaneniz kentlerine yapacağı ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "Bayramlaşmaya geliyoruz... 5 Haziran Çarşamba günü Trabzon, Giresun ve Ordu’dayız. #HerŞeyÇokGüzelOlacak" dedi.

23 HAZİRAN ÇAĞRISI YAPACAK

Edinilen bilgiye göre, bayramın ilk iki günü Trabzon, Ordu, Giresun boyunca seçim çalışmalarını yürütecek olan İmamoğlu, 23 Haziran çağrısı yapacak. Karadenizli olan İstanbullu seçmene 23 Haziran’da oy kullanmalarını isteyecek. CHP’li ilçe başkanlarının yaptıkları belirlemeler doğrultusunda bayram çalışması İstanbul dışına çıkan seçmen üzerinde kaydırıldı.