İmamoğlu: ''Bazı dostlarımızın sessizliğini not ediyoruz''

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’ne gönderdiği mesajda "Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvede İmamoğlu’nun mesajını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün okudu. İBB başkanının mesajı şöyle:

Fikir önderi olmaktan büyük onur duyduğum, Türkiye’nin ve Almanya’nın yerel yönetimlerini bir araya getiren bu önemli toplantıda ne yazık ki sizlerle bir arada bulunamıyorum. Çünkü; hukuki değil, tamamen siyasi nedenlerle, hiçbir kanıta dayanmayan suçlamalarla tutsak edilmiş durumdayım. Sizlere Silivri’deki hücremden en sıcak sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

Dünya yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde, ülkelerin ve dünyanın geleceğini demokrasinin yanında mı yoksa karşısında mı yer alacakları belirleyecek. Mücadele, halk ile oligarklar; demokrasi ile tek adam rejimleri arasında yaşanacak. Tüm dünyada demokrasi bloğunu güçlendirmemizin, daha barışçıl ve huzurlu bir gelecek için kritik önem taşıdığına inanıyorum.

Türkiye’de başta gençler olmak üzere her kesimden yurttaşımız demokrasiye, adalete ve milli iradesine sahip çıkmak için sesini yükseltiyor. Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğiniyse üzülerek görüyoruz, not ediyoruz.

‘Gelişmiş demokrasiye sahip bir Türkiye, Avrupa Birliği’ne önemli katkılar sunar’

Türkiye ile Almanya arasında çok uzun yıllara dayanan sıkı bir dostluk ve iş birliği var. Bu iş birliğinin daha da gelişmesi, iki ülkeye ve kentlerimize fayda sağlayacak ortaklıkların artması, en büyük dileğimizdir. Bunun da ön koşulu hiç şüphesiz güçlü bir demokrasi, hukuk güvencesi ve istikrarın sağlanmasıdır.

Gelişmiş bir demokrasiye sahip bir Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne önemli katkılar sunacağı açıktır ve gerçektir. Bugünkü buluşmanın, ülkelerimiz ve yerel yönetimlerimiz için faydalı çıktılar sunmasını diliyor, en yakın zamanda bir araya gelebilmek ümidiyle, hepinize bir kez daha selamlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

Berlin belediye başkanı: İmamoğlu’nun yanındayız

Zirveye Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner video mesaj gönderdi. Wegner şunları söyledi:

İstanbul ile Berlin, çok yakın iki kent. 30 yıl önce özgürlük, değişim ve ortak değerlerin ifadesi olarak kardeş şehir ortaklığımız var. Yüzbinlerce Berlinli vatandaşımızın kökenleri Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a dayanıyor. O insanlar, çalışmaları ve katkılarıyla Berlin’i zenginleştiriyor…

Bu şartlarda dostumuz Ekrem İmamoğlu’nun aramızda olmamasından büyük üzüntü duyuyorum. Tutuklanması, demokratik ilkelerin ne kadar baskı altında olduğunu gösteriyor. Hukuk devleti, özgürlük ve demokratik değerlerimizin ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor.

Özellikle bu zamanlarda kardeş kent anlaşmamızı tekrar hatırlayıp, dayanışmanın, açık olmanın ve ortak geleceğin zeminin hazırladığını da hatırlamamız gerekiyor. Özellikle bu zamanlarda diyalogun açık olması önemli. Bunun için özgürlük ve demokrasiye ihtiyacımız. Bunun için özgür çalışabilen belediye başkanlarına ihtiyacımız var; kendileri şehirleri, vatandaşları ve gelecek için…

Ekrem İmamoğlu, çok büyük bir güçle, geleceğe yönelik olan modern bir kentin sağlanması için çalışan birisidir. Aramızda olamaması, demokrasi ve hukuk devleti adına mücadele eden herkes için büyük bir zorluk. Bu nedenle Berlin, İmamoğlu’nun yanında duruyor. İstanbul’da, güçlü bir demokrasi mücadelesi veren insanların yanında duruyor. İstanbul ve Berlin, özgürlük şehirleridir.

Köln belediye başkanı: Başına gelenler beni çok üzdü

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’se, İmamoğlu’yla dayanışmasını dile getirmek için zirveye bizzat katıldığını söyledi. Reker ardından İBB başkanıyla 2024 Haziran’da yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak şunları söyledi:

Bu toplantıyla ilgili planlarından bahsetti. Başına gelenler beni çok üzdü. Ben, aynı zamanda hukukçu ve demokratım. Köln belediye başkanı olarak hukuk devletinin yerel yönetimlerin bel kemiği olduğunu biliyorum. Bunu, beraber çalışarak gerçekleştirebiliriz. Bu da özgür seçimlerle ve demokrasiyle başlar. Ondan sonra kentlerin ihtiyaçları karşılanır.

Türkiye’nin olası bir Avrupa Birliği üyeliğini göz önünde bulundurarak ortak değerlere her zaman sahip çıkması gerektiğini düşünürdük. Ancak bu değerler artık tehlike altına girmiş durumda.

Hannover belediye başkanı: Devlet, halkın oyların saygı göstermeli

Alman Şehirler Birliği başkan yardımcısı ve Hannover Belediye Başkanı Belit Onay’sa şunu dedi:

Alman Şehirler Birliği bu zirvenin yapılmasına çok önem verdi. Ekrem İmamoğlu’nun aramızda olmamasından büyük üzüntü duyuyor, en kısa zamanda aramızda olmasını diliyorum…

Yerel yönetimlerin zemini, özgür seçimlerin yapılması ve halk iradesinin yerine getirmesidir. İnsan hakları ve demokrasiye saygı göstermeyen bir ülkede, vatandaşlarının desteğinin giderek azalacağı aşikardır.

Devletin, halkın kullandığı oylara saygı göstermesi gerekiyor. Böyle bir zemin olmadan demokrasi söz konusu olamaz