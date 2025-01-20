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İmamoğlu: ''Bu millet sizi, bu güzel Cumhuriyet tarihinden silip atacak''

İmamoğlu: ''Bu millet sizi, bu güzel Cumhuriyet tarihinden silip atacak''
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li yöneticilere ve belediye başkanlarına yönelik gözaltılar sonrasında AK Parti iktidarına "Bu millet sizi, bu güzel Cumhuriyet tarihinden silip atacak" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuştu.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yargının siyasallaşması hayati bir sorundur. Ne kadar zor bir ülkeye uyandığımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz.  

Yargının siyasallaşması devletin varlığını da tehlikeye atar. Develt hepimizin altında yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. İktidarların sınırsız güç kullanmasını engelleyecek yegane güç bağımsız yargıdır. 

Çok yakın geçmişteki yargı düzenlemesiyle geldiğimiz noktadır bu. Bugün bağımsız yargı can çekişmektedir. 

Aynı akıl heybeden bahsediyor. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz.

Bu millet sizi, bu güzel Cumhuriyet tarihinden silip atacak. Başka bir kurtuluşu da yok. 

Kendileri milletin üzerindeki bir güç olarak görüyorlar. 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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