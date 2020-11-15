İmamoğlu bulaşıcı hastalıktan ölüm sayısını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bulaşıcı hastalık ölüm sayısının bugün (14 Kasım) 164 olduğunu duyurdu. İmamoğlu, "Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır" diyerek Sağlık Bakanı Koca'ya tedbir çağrısında bulundu.

"TEDBİR ALMADA GECİKİYORSUNUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bakan Koca'yı etiketleyerek, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın 'Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı' bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla" ifadelerini kullandı.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020

Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla... — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020





