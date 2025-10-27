İmamoğlu ''casusluk'' suçlamasına isyan etti: ''Asıl derdinizi söyleyin, sıkıştınız mı?''

Ekrem İmamoğlu, hakkında casusluk suçundan tutuklama kararı verilmesine ilişkin ''Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı?'' dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, ''Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin.Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz? Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu? Derdiniz ne derdiniz?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, ben yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim.

Bu kadarına da isyan ediyorum artık.

Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz.

"MERT OLUN, ASIL DERDİNİZİ SÖYLEYİN"

Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin.

Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı?

İddianameyi yazamıyor musunuz?

Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu?

Derdiniz ne derdiniz?

"ÇOK KÖTÜ KARAYA OTURDUNUZ"

Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz.

Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor.

"SANDIKTA MİLLETTEN ÖYLE BİR SİLLE YİYECEKSİNİZ Kİ..."

Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek.

Milletimiz vatanseverlerle, makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir."