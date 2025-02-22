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İmamoğlu CHP'nin ön seçiminde resmen aday

İmamoğlu CHP'nin ön seçiminde resmen aday
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapılacak olan ön seçimde resmen aday olduğunu duyurdu.

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim başvuruları tamamlanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçime katılmaya hak kazandığı duyuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı konuya ilişkin açıklamasında, CHP yetkili kurullarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçime katılmaya hak kazandığı ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

 İmamoğlu hakkında başlatılan ‘sahte diploma’ soruşturmasına ilişkin de ifadeler kullanan Çiftçi, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “diploma” soruşturması, iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde önseçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir göstergesidir” dedi.

İşte Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “diploma” soruşturması, iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde önseçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir göstergesidir. İktidarın yargı taciziyle önseçim sürecimizi baltalamaya çalıştığı ve içinin tamamen boş olduğu soruşturmaları sürerken, biz halkın sesine kulak vererek erken seçim yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu bağlamda; 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimine; yönergemizin 15’inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir. Seçim takvimimizde belirtildiği üzere; önseçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacaktır. Önseçim yönergemizin 8’inci maddesi uyarınca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, önseçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu olan Örgüt Denetiminde Önseçim Merkez Kurulu Başkanı ve Üyelerini belirlemiştir. Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başkanlığını yürüteceğim kurulda; İstanbul Milletvekilimiz ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan, Parti Meclisi Üyelerimiz Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler gül çiftçi CHP istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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