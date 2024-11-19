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İmamoğlu davasında dikkat çeken gelişme: Savcı rapor aldı

İmamoğlu davasında dikkat çeken gelişme: Savcı rapor aldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı davanın savcısı yarınki duruşma öncesi rapor alarak izne ayrıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı davanın savcısı Can Besen, yarın görülecek duruşma öncesi iki gün geçerli olmak üzere sağlık raporu aldı. Yarınki duruşmada savcının mütalaasını açıklaması bekleniyordu.

DAVA 20 KASIM'A ERTELENMİŞTİ

2 Ekim'de duruşmada İmamoğlu'nun avukatı iki ayrı heyetten bilirkişi raporu alındığını söyleyerek "Suç unsuru olmadığı ortaya çıkmıştır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz" demişti. Beyanların ardından mahkeme esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a ertelemişti.

SAVCI RAPOR ALDI DURUŞMAYA KATILMAYACAK

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat yarınki dava öncesi savcının 19-20 Kasım'da raporlu olduğunu ve duruşmaya katılmayacağını söyledi.

Etiketler ekrem imamoğlu istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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