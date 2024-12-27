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İmamoğlu duyurdu: TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek

İmamoğlu duyurdu: TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB heyetinin başta Şam olmak üzere Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılının son Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamalarında, CHP'li belediyelere SGK borçları nedeniyle hacze başlanmasına değindi. 

İmamoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 

"Bir detayı yine paylaşmak isterim burada kıymetli basın mensuplarıyla ve vatandaşlarımızla. SGK gelirleri arasında belediye prim borçları sadece yüzde 2.7. Tekrar ediyorum.

SGK'nın gelirlerine oranladığımız zaman şu anda belediyelerin, yani bütün belediyelerin, o parti bu parti değil, bütün belediyelerin SGK prim borçları yüzde 2.7'si kadar.

Yani buna baktığınızda hükümet neredeyse bütün işleriyle ilgili sıkıntılarını belediyelerin SGK borçlarına bağlar duruma geldi.

Neredeyse asgari ücreti niye düşük açıkladı diye yarın sorsalar, bunu bile belediyelerin SGK borçlarına bağlayacak kadar gündem ve mevzu ediyorlar ve bunun dillerinden düşmemesi de çok can sıkıcı.

Ama farklı üsluplarla işte belediyeleri silkeleme kavramı, efendime söyleyeyim hesapsız kitapsız bir üslupla belediyelere her ay gelen bütçe ödemelerinin kesintiye uğratılması, belediyelerin mallarına haciz koyulması, bu anlamda ciddi bir adaletsizlik uygulamaları silsilesi.

Mesela hedefe konan ve kesinti, haciz yağmuruna tutulan bazı belediyelerle ilgili birtakım farklı uygulamaları sizlerle paylaşmak isterim. Mesela adaletsizliğe bir örnek; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki ay ödediğinden habersizce 1.1 milyar lira para kesildi ve buna benzer kesintiler başka belediyelerimizde de söz konusu."

Öte yandan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir heyet ile Suriye'yi ziyaret edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği olarak başta Şam olmak üzere Suriye'deki şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, iki ülke şehirleri arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak, birliğimiz üyesi belediyeleri koordine etmek amacıyla da bir TBB heyetinin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesini hep birlikte kararlaştırdık."

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu Suriye Türkiye Belediyeler Birliği
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