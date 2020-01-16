İmamoğlu, Erdoğan’a verdiği mektubun içeriğini açıkladı

Kanal İstanbul projesini tartışmayı kendilerinin de istediğini belirten İmamoğlu, “Kaldı ki ben, defalarca, ‘Davet edin gelelim, anlatalım sunum yapalım Sayın Cumhurbaşkanım’ diye kendilerinden talepte bulunduk. Benim için bugünün en kıymetli anı, kendilerine bu talebemi yenilediğim dört sayfalık mektubumu vermekti. Gördüğüm kadarıyla da Sayın Bakan’ın konuşması devam ederken ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu” derken, mektubun içeriğine ilişkin şöyle konuştu:

‘VİCDAN VE ADALETLE BEKLİYORUM DAVETLERİNİ’

“İçerik şu; son günlerde özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleri ile süreci manipüle etme çabaları, bir gün söyledikleri ertesi gün, ‘İmamoğlu metroyu durdurdu. Hiç arsa hareketi yok. Bizim hiçbir su sorunumuz yok. Melen Barajı sorunu yok’ deyip, Sayın Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgiler aktardıklarını, kendilerine brifing vermek istediğimi dile getirdim. Ben şöyle düşünüyorum: Ben, 16 milyon insanın belediye başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanı da bizim hemşehrimiz ailesiyle beraber. Ben de bu ülkenin en değerli, en büyük kentinin belediye başkanıyım. Dolayısıyla bu hakkımı talep ediyorum, istiyorum, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na bunu yazılı verdim. Vicdanıyla, adaletiyle bu daveti bekliyorum kendilerinden. Umarım en yakın zamanda olur” dedi.

‘NEZAKETSİZ BİR GÜN’

İmamoğlu, toplantıya dair de şunları kaydetti:

“Bugün, ne yazık ki nezaketsiz bir gün olmuştur… Ben zannettim ki, yüksek teknoloji ile ilgili bilişim ile ilgili yazılım ile ilgili Teknoloji Bakanı çıkacak, son beş yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracatla ithalat arasındaki farkın niçin 107 milyar dolar olduğunu açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerektiğini söyleyecek, hep beraber bu işi üstlenelim diyecek. Onu demedi. Teknoloji Bakanı, ne alakası varsa bir su yolundan bahsetti. Peşinden, Şehircilik Bakanı keza. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Dediğim gibi nezaketsiz bir gün yaşanmıştır.”

İmamoğlu’dan Erdoğan’a 4 sayfalık Kanal İstanbul mektubu