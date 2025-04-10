İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor: Dava Silivri'de görülecek!

Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada 11 Nisan'da yargılanmaya başlıyor.

CHP'nin 6 Nisan'daki Olağanüstü Kongresi'nde İmamoğlu bayrakları sallandı. Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün iki ayrı davada duruşması var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 11 Nisan (yarın) yapılacak.

İmamoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak.

İmamoğlu, geçmişte Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Gürlek'in bu sebeple tarafsız olamayacağını savunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarının siyasi nitelikte olduğunu iddia etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden menedilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep ediliyor.

Dava Silivri'de görülecek

Çağlayan Adliyesi için açıklanan ilk duruşma yeri, Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı.

Duruşmanın saat 10:00'da başlaması planlanıyordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yer değişikliğiyle ilgili olarak "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak" ifadesini kullandı.

Ergenekon davaları o dönem adı Silivri Cezaevi olarak anılan yerleşkede yapılıyordu. 2013'te Silivri'de açıklanan cezalar, 2016 yılında Yargıtay tarafından bozulmuştu.

İhaleye fesat karıştırma davası da bugün

İmamoğlu'nun bugün Beylikdüzü dönemine ilişkin bir ihale davasında da yargılanacak. 2023'te İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.

BBC Türkçe