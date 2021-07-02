İmamoğlu İBB'ye son engeli böyle duyurdu: ''Bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var''

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 30 yıllık İstanbul Vakfı'na, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırma kampanyasına izin vermedi. İmamoğlu karara "Bu bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Valiliği 25 Haziran 2021 tarihli yazısı ile yardım toplama kampanyası başvuru talebinin uygun bulunmadığını İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirdi. Yazıda talebin neden uygun bulunmadığına ilişkin bir açıklama yer almadı, sadece 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun maddelerine atıf yapıldı.

İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak üzere geçen yıl izin çıkmıştı. Bu yıl iznin çıkmaması ise tartışma yarattı.

"1 KİŞİNİN KİŞİSEL İHTİRASI VAR"

Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tüm bağış ve dağıtım hesabının eksiksiz olarak gerekli mercilere sunulduğunu anlatan İmamoğlu “Bu Kurban Bayramı'nda da bu ulvi amaçla yola çıktık. İstanbul Vakfımız, yine devletimizden bağış toplamak için izin istedi. 27 Nisan gününden beri, tam 2 ayı aşkın süredir bekletildik ve sonunda bu hayırlı yola çıkmamız için vakfımıza izin verilmedi. ‘Hayır sen kurban bağışı toplayamazsın' denildi. Hiçbir gerekçe yok. Bu kararı aklımız da vicdanımız da anlamakta güçlük çekiyor” dedi.

İmamoğlu, “İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı” diyerek bakan Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"Sadece 1 kişinin kişisel ihtirası var. Ne yazık ki, kini mi var, öfkesi mi var ya da başka bir hesabı mı var; çözemiyorum. Bu kişinin kötülük ettiği ne benim ne de İBB. Ne benim siyasi geçmişim ne partim ne başka bir şey…" diyen İmamoğlu, "Allah aşkına, bu ne inancımıza ne insanlığımıza ne vicdanımıza ne ahlakımıza sığar. Çok ama çok düşündürücü. Bu engellemeye rağmen yola çıkmayı istedim; istemedim değil. Sorguladım. Ama endişe duydum. Bu endişe ya da korku, kimseden değil. Bağış almaya başlayınca daha önce olduğu gibi hesapların bloke edilecek olması" dedi.

Kimseyle kavga etmek gibi bir derdi olmadığını belirten İmamoğlu, tek derdinin İstanbul'a, memlekete hizmet etmek olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’na seslenerek bu kararın kaldırılmasını istedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Gelin, inancımızın ve insanlığın yanında durun. Her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin..."

HALA KALKMADI

İBB, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını başladıktan kısa süre sonra 30 Mart 2020 günü mağdur olan vatandaşlara yardım için bağış kampanyası başlatmıştı. 1.5 gün sürebilen bağış kampanyası da İçişleri Bakanlığı genelgesi ile engellenmiş ve banka hesapları bloke edilmişti. Kısa sürede toplanan 6.5 milyon liranın büyük kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, kamu bankası hesaplarına yatırılan 900 bin liralık bağış parası hala bloke durumda. Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme de başlatılmıştı.