  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu için adliyeye akın ettiler! Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı

İmamoğlu için adliyeye akın ettiler! Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı

Güncelleme:

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. CHP lideri Özgür Özel adliye önünde yaptığı konuşmada, ''Bugün Çağlayan'da Saraçhane'deki gibi bir imkansızı başarıyorsunuz. Bunu tarihe kazıyorsunuz. Buna ortak olmaya İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyorum.'' dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi.

Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklandı. 

ÖZGÜR ÖZEL VATANDAŞLARA SESLENDİ

Bir süre sonra adliyeden ayrılan Özgür Özel Çağlayan Meydanı'nda konuşma yaptı.

Özel konuşmasında, "Bugün günlerden pazar. Bugün bu adliyede çalışanlar burada güvenlik almak için görev yapan polisler, bu otobüsün üstündekiler önündekiler. Şu anda buraya gelmek için otobanlarda en yakın otobanda inip hayatını tehlikeye atıp bariyerlerden atlayıp engel aşıp buraya gelenler, normalde sakin, huzurlu aileleriyle birlikte bir pazar günü geçirmek istiyorlardı. Birileri bu huzuru 31 Mart'ta uğradıkları büyük hezimetten sonra Türkiye'ye çok gördüler. 19 Mart tarihinde bir darbeye giriştiler. İşte bugün bir pazar günü onlar yolları kapamışken, otobüsleri engellemişken, köprüleri kaldırmışken, vapurları bağlamışken, burada tarih yazanlara helal olsun" ifadelerini kullandı.

'HERKESİ BURAYA DAVET EDİN'

Özel konuşmasının devamında, "19 Mart'ta Ekrem başkanımızı sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına aldıklarında hepimiz darbeyi görmüştük. Darbenin hedefinin Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası olduğunu biliyorduk. Bir çağrı yaptık oraya gittik ve orada 7 gün boyunca 7 gün 7 gece tüm engellemelere rağmen İstanbul'da önce 5 gün sonra 10 gün eylem yasağı kararına rağmen Saraçhane'ye gidenler bir tarih yazdılar. Bugün İstanbul Büyükşehir'de kayyum yoksa bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbulluların seçtiği belediye meclisinin içinden bir vekil yönetiyorsa ve gelecekteki kurulacak sandık için bugün Ekrem İmamoğlu açık farkla önde ve Cumhurbaşkanlığına yürüyorsa bu Saraçhane'nin sayesindedir. Herkesi buraya davet edin. Bugün Çağlayan'da Saraçhane'deki gibi bir imkansızı başarıyorsunuz. Bunu tarihe kazıyorsunuz. Buna ortak olmaya İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyorum. Bu otobüsü 8 tekerlekli demir yığını yapmaktan çıkarıp Türkiye'nin gelecek umudu yapan sizlere büyük bir alkış. Biz başaracağız biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

TELE 1'e kayyum atandıTELE 1'e kayyum atandıMedya
İmamoğlu hakkındaki ''casusluk'' soruşturmasından eski bakanların fotoğrafları çıktıİmamoğlu hakkındaki ''casusluk'' soruşturmasından eski bakanların fotoğrafları çıktıGüncel
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması: Merdan Yanardağ gözaltına alındıEkrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması: Merdan Yanardağ gözaltına alındıGüncel

 

DHA

text-ad
Etiketler ekrem imamoğlu casusluk soruşturması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki genç kız sır oldu Devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki genç kız sır oldu Türkiye'nin balistik füzesi TAYFUN tam isabet vurdu Türkiye'nin balistik füzesi TAYFUN tam isabet vurdu Erdoğan'ın başdanışmanından DEM Parti çıkışı: ''Gerekeni yaparız'' Erdoğan'ın başdanışmanından DEM Parti çıkışı: ''Gerekeni yaparız'' Seyir halindeki araçta yürek sızlatan olay! Gören polisi aradı Seyir halindeki araçta yürek sızlatan olay! Gören polisi aradı Parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti Parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti Yeni Şafak'ın hedef aldığı Yargıtay Daire Başkanı açtı ağzını yumdu gözünü Yeni Şafak'ın hedef aldığı Yargıtay Daire Başkanı açtı ağzını yumdu gözünü Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti Önce yağış ardından pastırma yazı geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak! Önce yağış ardından pastırma yazı geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak! İlkay Gündoğan en kritik maçta sahalara geri dönecek İlkay Gündoğan en kritik maçta sahalara geri dönecek Ünlü profesör Celal Şengör ev sahibiyle davalık oldu Ünlü profesör Celal Şengör ev sahibiyle davalık oldu
Muğla Valiliği'nin 29 Ekim afişleri kriz yarattı Muğla Valiliği'nin 29 Ekim afişleri kriz yarattı Kim Milyoner Olmak İster'de doktor yarışmacının bilemediği soru olay oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de doktor yarışmacının bilemediği soru olay oldu! Diyarbakır'da korkutan deprem... Naci Görür'den uyarı geldi! Diyarbakır'da korkutan deprem... Naci Görür'den uyarı geldi! Uzman çavuşu öldüren cezaevi firarisi kadın operasyonla yakalandı Uzman çavuşu öldüren cezaevi firarisi kadın operasyonla yakalandı Yapay zeka bu meslekleri tarihe gömecek! Uzman isim tek tek açıkladı Yapay zeka bu meslekleri tarihe gömecek! Uzman isim tek tek açıkladı Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı İstanbul'da sokak ortasında vahşet: Önünü kestiği kadını 15 kurşunla öldürdü İstanbul'da sokak ortasında vahşet: Önünü kestiği kadını 15 kurşunla öldürdü Bölücü terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çekildi Bölücü terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çekildi Çay ocağında dehşet anları! Yanına yaklaşıp ateş etti Çay ocağında dehşet anları! Yanına yaklaşıp ateş etti