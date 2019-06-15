İmamoğlu için Fetullah Gülen imzalı karne bastılar!

Karnede “Umut tacirliği, yalancı dil, öfke kontrolü, mağdur edebiyatı, Yunan dili ve edebiyatı, uluslararası ilişkiler, duyar kasma becerisi, tiyatro, mason kültürü ve tarihi” gibi dersler yer aldı.

Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre sınıf öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü bölümlerine ise 1. dönem Alexis Yorgo ve Fetullah Gülen imzaları atıldı.

Alexis Yorgo’nun görüşleri şöyle: “Bu dönemki performansından gayet memnunuz. İnsanların duygularıyla güzel oynadın. Gerçek bir kahraman gibi davrandın. Seni tebrik ediyorum.”

Fetullah Gülen’in görüşüne ise şunlar yazıldı: “Sana verdiğimiz onca emeği boşa çıkarma sakın. Oynadığımız oyunları elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Arkadaşın Canan ve sen daha çok milliyetçiymiş gibi davranmalısınız. Bir de şu öfkeni kontrol et artık! Eğer senin yüzünden Konstantinopolis’i alamazsak bedelini ağır ödersin Ekrem!”