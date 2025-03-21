İmamoğlu için ortalığı karıştıran ''cezaevi'' iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı, Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldığı iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 88 kişi gözaltına alındı.

"CEZAEVİ HAZIRLANDI" İDDİASI

Gözaltına alınanlar için bir cezaevi hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

"Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı" şeklindeki iddia üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) "Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiası doğru değildir" açıklaması yapıldı.

Açıklamada ayrıca "Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.