İmamoğlu ifade verecek! CHP'liler adliyeye akın etti

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi. Özgür Özel'in saat 14.00 sıralarında Çağlayan Meydanı'nda açıklama yapması bekleniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in meydanda toplanan kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.

DHA

