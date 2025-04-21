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İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen isimler ifadeye çağrıldı

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen isimler ifadeye çağrıldı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturmasında İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilenler ifadeye çağırıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 28 kişinin diploması 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturmasında, İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilenler, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’na ilişkin tüm öğrenci belgeleri ve evrak kayıtlarının savcılığa ulaştırılması talep edildi.

İlerleyen günlerde İmamoğlu ve diğer kişiler savcı karşısına çıkarak ifade vereceği öğrenildi.

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