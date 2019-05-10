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  3. 10 Mayıs 2019 09:10

İmamoğlu indirim yapacaktı; görevden alındı zam geldi, olan vatandaşa oldu

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kişisel Twitter hesabında bir su faturasının fotoğrafını paylaştı ve "Ekrem İmamoğlu seçildiği başkanlık görevine devam etseydi 49 TL olan fatura 29.4 TL olacaktı" dedi.

İmamoğlu indirim yapacaktı; görevden alındı zam geldi, olan vatandaşa oldu
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Karabat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine atıfta bulunarak "İmamoğlu seçildiği başkanlık görevine devam etseydi 49 TL olan fatura 29.4 TL olacaktı. Su birim fiyatına 4 kr, bakım bedeline 50 kr zam yapıldı. Vatandaş 23 Haziran'a kadar zamlı tarifeden fatura ödeyecek" dedi.

 

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