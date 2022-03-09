İmamoğlu, İstanbul'da kar yağışı öncesi açıkladı: En çok hangi ilçeler etkilenecek?

İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan tedbirlerle ilgili açıklamalar yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen kar yağışına karşı alınan tedbirleri İstanbullularla paylaşmak için AKOM’da basın toplantısını düzenledi. Poyraz fırtınası nedeniyle don ve buzlanma tehlikesi olduğuna da dikkat çeken İmamoğlu, "Hepimizin bu konuda tedbirli olması gerekiyor" dedi. İmamoğlu, "Şu anda 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyonumuz müdahaleye hazır halde bulunuyor" diye konuştu.

TOPLU TAŞIMA TEDBİRLERİ

"Bu kar yağışı Sibirya kökenli bir hava dalgası. Metrobüsün sabaha kadar, raylı sistemlerin gece 02.00'a kadar, vapurların ise yine gece 00.00'a kadar çalışacağını ifade edelim. Deniz taksi de yine 24 saat hizmet verecek. İETT ve şehir hatları da yoğunluğa göre ek seferlerle süreci destekleyecek.

İspark'ın 70 bine aşkın araç kapasitesi ve 24 saat hizmet etme kararıyla beraber 'aracımı bırakayım, toplu taşıma kullanayım' diyen vatandaşlarımız için de bu hizmetin bu şekilde süreceğini hafta sonu boyunca ifade edeyim"

"64 TANK SOLÜSYONUMUZ HAZIR"

"Şu anda 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon yani 64 tank solüsyonumuz müdahaleye hazır halde bulunuyor.

Soğuk hava kuzeyden esecek olan poyrazla birlikte etkisi altına alacak İstanbul'u. 10 Mart Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren de daha etkili olacağı bekleniyor. 15 Mart Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Kar kalınlığı noktasında da Ocak ayındaki değerlere ulaşılması muhtemel görünüyor.

Bu özellikle kuzey bölgemizde Arnavutköy olsun, Çatalca olsun ve yine Avrupa yakasındaki kuzey hattındaki ilçelerde 50-60 santimetreyi aşan, şehir içine dönük bölgelerde de 20 santim seviyelerinde kar beklendiği öngörülüyor. Kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde de ağırlıklı olmak üzere bu yoğun kar yağışıyla birlikte poyraz fırtınasından dolayı don ve buzlanma tehlikesi bizimle bir arada olacak. Hepimizin bu konuda tedbirli olması gerekiyor"

"465 NOKTADA MÜCADELE ETMEYE HAZIR OLACAĞIZ"

"4023 kilometrelik ağda 2000 araç ve iş makinamız, 9500 personelimiz ve kar küreme ve tuzlama ekipleriyle birlikte bu ağın içerisinde 465 noktada müdahale etmeye hazır olacağız. Öncelikle İstanbul'da yol ağıyla ilgili sorumluluklarımızı daha net haritadan da gösterebilirim. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait alanı kırmızı renkte görüyoruz. ICA ve KMO'ya ait alanı yeşille görüyoruz. Yine koyu mavi renkte de İBB'nin yol ağını görebilirsiniz.

Tabi ara yolların da 39 ilçe belediyemiz tarafından, ana arterler dışındaki yerlerin de ilçe belediyelerimiz tarafından temizleme ve bir takım işlemlerin yapılacağını duyuralım. İstanbul'da gösterdiğim noktalarda 465 güzergahımız olacak. Kar küreme araçlarımız bu güzergahlarda temizleme işlemlerini yürütecekler.

"60 NOKTADA BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ HAZIR"

Özellikle stokta yeterli tuzumuz olduğunu, ihtiyaç halinde solüsyon kullanacağımızı ifade edelim. Ayrıca bu tuz depolarımızdan ihtiyaç duyan ilçe belediyelerimiz karşılayabileceklerini zaten bilmekte. Kritik noktalara tuz bırakıyoruz tuz bırakıyoruz. Özellikle hastane, hal, otogar gibi kamu kurumlarına, üst geçit, otobüs durağı ve meydanlardaki kar birikintilerine ve buzlanmalara bu depolardan kritik noktalara bırakılan tuzlarla müdahale edilmiş olacak.

60 noktada kurulan buzlanma erken uyarı sistemi vasıtasıyla da bir ihbar oluştuğunda ekiplerimiz çalışmalarını yürütecek ve bu ekiplerimizin takip ve yönlendirmeleri de 7/24 araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Mobil büfelerimiz hizmet vermeye devam edecek."