İmamoğlu kararı yabancı basında! Dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararı dünya basınında büyük yankı uyandırırken, servis edilen haberdeki Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca İmamoğlu’nun TCK’nın 53/1 maddesinde, “Belli hakları kullanmaktan (Anayasa Mahkemesi iptal kararı gözetilmek suretiyle) aynı maddenin 2’nci fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3’üncü fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verildi.

REUTERS: ERDOĞAN’IN RAKİBİ

Reuters, karara ilişkin aktardığı haberinde, İmamoğlu’nun “Bu kadar insan, halkın verdiği yetkiyi alamazlar. Mücadelemiz Allah’ın izniyle daha da güçlenmeye başlıyor” açıklamasına yer vererek, söz konusu kararın Erdoğan’a olası bir rakip olarak gösterilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimlerinden sadece 6 ay önce geldiğini vurguladı.

Reuters haberinde, “Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İmamoğlu, İstanbul seçimleri sonrasında yaptığı bir konuşmada, Erdoğan’ın AK Parti adayını az farkla mağlup ettiği ilk oylamayı iptal edenlerin “Ahmak” olduğunu söylediği için yargılandı İmamoğlu ise bu sözün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine karşı aynı dili kullanmasına bir yanıt olduğunu söyledi” ifadesini kullandı.

Reuters, haberin devamında “Muhalefet Türk mahkemelerinin Erdoğan’ın iradesine boyun eğdiğini söylüyor. Hükümet yargının bağımsız olduğunu söylüyor” aktarımını yaptı.

FT: İMAMOĞLU, İSTANBUL’U ERDOĞAN’DAN ALDI

Financial Times ise kararı “İstanbul’un popüler başkanı Ekrem İmamoğlu seçim görevlilerine hakaret suçundan hapis cezası aldı ve siyasetten men edildi. İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın potansiyel rakibi olarak görülüyor” ifadeleriyle duyurdu.

FT’nin haberinin devamında şu ifadeler yer aldı:

Tekrarlanan seçimde İmamoğlu, Erdoğan’ın özenle seçtiği İstanbul belediye başkanı adayını rekor bir zaferle mağlup ederek, şehrin yönetiminden Erdoğan’ın siyasi hareketinden aldı.

İmamoğlu, belediye varlıklarına el koyan, devlet bankalarından alınan kredileri bloke eden ve belediyenin yabancı tahvil piyasalarından borçlanma çabalarını engelleyen merkezi hükümet tarafından engelleniyor.

Uzun süredir devam eden ekonomik kriz, ülkenin en büyük partisi olmaya devam etmesine rağmen Türkiye’yi 20 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ve Erdoğan’a yönelik halk desteğini tarihi düşük seviyelere indirdi.

“ERDOĞAN’A MEYDAN OKUYABİLECEK EN POPÜLER SİYASİ FİGÜR”

Bloomberg, İmamoğlu’na yönelik kararla ilgili “Karar yüksek temyiz mahkemeleri tarafından onaylanırsa, Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerde Erdoğan’a meydan okuyabilecek en popüler siyasi figür olan İmamoğlu’nun siyasi yasağı ile sonuçlanacak” yorumunda bulundu.

Haberin devamında, “İmamoğlu, Erdoğan’a karşı kazandığı zaferden aylar sonra yaptığı yorumlar nedeniyle seçim kurulu üyelerine hakaret etmekle suçlanıyor. İmamoğlu suç işlediğini reddediyor ve Erdoğan’ın siyasi muhaliflerine karşı ‘yasayı bir silah olarak’ kullanmakla suçluyor” ifadesi yer aldı.

THE WASHINGTON POST: ERDOĞAN’IN RAKİBİNİ ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ

The Washington Post ise kararı “Siyasi uzmanlar, belediye başkanının yargılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir rakibini ortadan kaldırma girişimi olarak yorumluyor” ifadeleriyle duyurdu.

Gazetenin haberinin devamında, “Türkiye’de Haziran ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması planlanıyor. Seçim anketleri, ekonomik kriz ve enflasyonun yüzde 84’ün üzerinde olduğu bir dönemde Erdoğan’ın popülarite notlarında düşüş olduğunu gösteriyor” denildi.