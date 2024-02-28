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İmamoğlu mu, Kurum mu ? OPTİMAR'ın son İstanbul anketi açıklandı

İmamoğlu mu, Kurum mu ? OPTİMAR'ın son İstanbul anketi açıklandı
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Optimar ve ASAL araştırma şirketleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptıkları son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma devam ederken Optimar Araştırma ve ASAL Araştırma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı seçim anketlerini peş peşe açıkladı

Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ikinci anketinin sonuçlarını paylaştı. Daşdemir'in kişisel YouTube hesabından yaptığı yayında anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un önünde yer aldığı görüldü. Ankette katılımcılara "31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. "Ekrem İmamoğlu" cevabını verenlerin puanı 44.3 oldu. "Murat Kurum" yanıtını verenler ise 36.5'te kaldı. Kararsızlar 9.7 olurken, "Fikrim yok" diyenlerin puanı 8.3 olarak belirtildi.

ASAL Araştırma da İstanbul'un 39 ilçesinde 23-27 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

ASAL'ın anketindeki "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:

CHP (Ekrem İmamoğlu): Yüzde 41.9
AK Parti (Murat Kurum): Yüzde 40.8
DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): Yüzde 4.5
İYİ Parti (Buğra Kavuncu): Yüzde 3.6
Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): Yüzde 2.9
Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): Yüzde 2.5
Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): Yüzde 0.9
Saadet Partisi (Birol Aydın): Yüzde 0.5
Diğer: (*Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Cevap Yok/yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra) Yüzde 2.4

İşte OPTİMAR ve ASAL'ın anketinin grafikli sonuçları:

OPTİMAR ARAŞTIRMA:

Optimar Araştırma Şirketi'nin İstanbul anketinde katılımcılara

ASAL ARAŞTIRMA:

Optimar ve ASAL araştırma şirketleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptıkları son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

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