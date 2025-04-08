İmamoğlu protestolarına katılan 139 kişi için istenen ceza belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolara katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu toplam 139 şüpheli hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlayan protestolara katılan kişiler için istenen cezalar belli oldu. 104'ü tutuklu toplam 139 şüpheli hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği'nin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre 4 gün süreyle verdiği yasaklama kararına rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettikleri, polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri belirtildi. Kolluk kuvvetlerince, kalabalığın duyabileceği şekilde defalarca uyarı yapılmasına rağmen grubun dağılmadığı ve direndiği kaydedildi.

İDDİANAMEDE KOLLUK KUVVETLERİNE KARŞILIK VERDİKLERİ BELİRTİLDİ

İddianamede ayrıca, görüntü inceleme ve tespit tutanaklarında, olay yerinde güvenlik tedbirleri alan kolluk kuvvetlerince alınan görüntü kayıtlarının çözümlemesinde, protestolara katılan kalabalığa dağılmaları yönünde uyarı yapıldığında, kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ait kameralara ve kolluk kuvvetlerine görüşü engellemek amacıyla lazer tutulduğu tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, kolluk kuvvetlerinin defalarca yaptığı 'dağılın' uyarılarına rağmen kalabalığın alanda beklemeye devam ettiği, ilerleyen saatlerde ise grubun, kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı-yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdikleri ifade edildi.

İDDİANAMEDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİKLERİ KAYDEDİLDİ

İddianamenin devamında, şüphelilerin emniyet ve hakimlikte verdikleri savunmalarda, herhangi birinin baskısı ya da teşvikiyle toplanmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedikleri aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettiklerinin değerlendirildiği iddianamede, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

DHA