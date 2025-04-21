  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu protestolarına katılan 49 kişi hakim karşısına çıktı

İmamoğlu protestolarına katılan 49 kişi hakim karşısına çıktı

İmamoğlu protestolarına katılan 49 kişi hakim karşısına çıktı
Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolara katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 49 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşma, polislerin tanık olarak dinlenmesine karar verilerek 24 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan ve aralarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu bulunan 14 kişinin bulunduğu 49 kişinin yargılanmasına başlandı. Haklarında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istenen 49 sanık, İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görüldü. Mahkeme heyeti, kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporu düzenlenmesinin ardından sanıkların savunmalarını aldı. Duruşma, olay tutanaklarında yer alan polislerin tanık olarak dinlenilmesine karar verilerek 24 Ekim'e ertelendi.  

DHA

text-ad
Etiketler ibb ekrem imamoğlu protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Süleyman Soylu skandal iddialar sonrası sessizliğini bozdu AK Partili Süleyman Soylu skandal iddialar sonrası sessizliğini bozdu Güzel oyuncu, 20 yıl sonra çocukluk aşkıyla nişanlandı Güzel oyuncu, 20 yıl sonra çocukluk aşkıyla nişanlandı İktidara yakın isimden dikkat çeken iddia: ''Bahçeli bir kez daha erken seçim isteyebilir!'' İktidara yakın isimden dikkat çeken iddia: ''Bahçeli bir kez daha erken seçim isteyebilir!'' Papa Francis'in ölümü sonrası Nostradamus'un kehaneti gündem oldu Papa Francis'in ölümü sonrası Nostradamus'un kehaneti gündem oldu Arkadaşını vahşice öldüren oyuncunun ifadesi ortaya çıktı Arkadaşını vahşice öldüren oyuncunun ifadesi ortaya çıktı 2025'te mutlaka izlenmesi gereken en iyi diziler açıklandı 2025'te mutlaka izlenmesi gereken en iyi diziler açıklandı ''Boykot'' yüzünden kovulan Aybüke Pusat Teşkilat'a böyle veda etti ''Boykot'' yüzünden kovulan Aybüke Pusat Teşkilat'a böyle veda etti Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'a mide bulandıran taciz! Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'a mide bulandıran taciz! Britanyalı uzmanlardan Türkiye'nin gizemi için Erzincan'a süpriz ziyaret Britanyalı uzmanlardan Türkiye'nin gizemi için Erzincan'a süpriz ziyaret Erdoğan üniversite ve lise öğrencilerini işaret etti: ''Tüm tuşlara aynı anda basılıyor'' Erdoğan üniversite ve lise öğrencilerini işaret etti: ''Tüm tuşlara aynı anda basılıyor''
Boykot çağrıları sonrası CHP'li belediyelerde kiralık araba krizi! Boykot çağrıları sonrası CHP'li belediyelerde kiralık araba krizi! 17 yaşındaki 2 kız öğrenciden TIP dünyasında her şeyi değiştirecek keşif 17 yaşındaki 2 kız öğrenciden TIP dünyasında her şeyi değiştirecek keşif Tünelde kabus: 25 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Tünelde kabus: 25 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını öldürme nedeni ''pes'' dedirtti Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını öldürme nedeni ''pes'' dedirtti Türkiye'nin ''ayaklı camisi'' garip ve emsalsiz mimarisiyle herkesi şaşırtıyor Türkiye'nin ''ayaklı camisi'' garip ve emsalsiz mimarisiyle herkesi şaşırtıyor Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç'un ilk rakibi belli oldu Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç'un ilk rakibi belli oldu Fenerbahçe tahminleri doğru çıkan Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya rest! Fenerbahçe tahminleri doğru çıkan Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya rest! Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber: ''Tekrar göğsü açıldı'' Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber: ''Tekrar göğsü açıldı'' Borç batağındaki kuruyemiş devi için yeni karar Borç batağındaki kuruyemiş devi için yeni karar Sivas kangalın varlığından habersiz olan vahşi avcı hayatının şokunu yaşadı Sivas kangalın varlığından habersiz olan vahşi avcı hayatının şokunu yaşadı