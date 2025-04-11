İmamoğlu protestolarında yeni tahliye kararı: Sayı 199'a yükseldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolara katılan 34 kişi daha tahliye edildi. İki günde tahliye edilenlerin sayısı 199'a yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaları, gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 49 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, şüphelilere ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



Konuya ilişkin İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, 49 sanık hakkında hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek hazırladığı tensip zaptıyla tutuklu 34 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, tahliyeye gerekçe olarak mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin olmadığını, özellikle tensip kararı ile verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin karara sunulan itiraz dilekçe içeriklerinin dikkate alındığını belirtti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 49 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği, şüphelilerin İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü"nde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarıldı.



İddianamede, 49 şüphelinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tahliye edilenlerin sayısı 199'a yükseldi

Dün, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 102 kişi tahliye edilmişti.

Bugün ise İstanbul'da 59 kişi, Kayseri'de 4 kişi için tahliye kararı çıktı.

Son iki günde tahliye edilenlerin sayısı 199'a yükseldi.