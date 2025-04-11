  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu protestolarında yeni tahliye kararı

İmamoğlu protestolarında yeni tahliye kararı: Sayı 199'a yükseldi

İmamoğlu protestolarında yeni tahliye kararı: Sayı 199'a yükseldi
Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolara katılan 34 kişi daha tahliye edildi. İki günde tahliye edilenlerin sayısı 199'a yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaları, gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 49 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, şüphelilere ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Konuya ilişkin İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, 49 sanık hakkında hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek hazırladığı tensip zaptıyla tutuklu 34 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, tahliyeye gerekçe olarak mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin olmadığını, özellikle tensip kararı ile verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin karara sunulan itiraz dilekçe içeriklerinin dikkate alındığını belirtti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 49 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği, şüphelilerin İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü"nde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarıldı.

İddianamede, 49 şüphelinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tahliye edilenlerin sayısı 199'a yükseldi

Dün, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 102 kişi tahliye edilmişti. 

Bugün ise İstanbul'da 59 kişi, Kayseri'de 4 kişi için tahliye kararı çıktı. 

Son iki günde tahliye edilenlerin sayısı 199'a yükseldi.

İmamoğlu protestolarında tutuklanan 4 genç daha tahliye edildiİmamoğlu protestolarında tutuklanan 4 genç daha tahliye edildiGüncel
İmamoğlu protestolarında 59 kişi hakkında daha tahliye kararıİmamoğlu protestolarında 59 kişi hakkında daha tahliye kararıGüncel
İmamoğlu protestolarına katılan 102 gence tahliye!İmamoğlu protestolarına katılan 102 gence tahliye!Güncel
text-ad
Etiketler ekrem imamoğlu protesto tahliye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
289 metrelik dev gemiyi görenler gözlerine inanamadı 289 metrelik dev gemiyi görenler gözlerine inanamadı Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın mı anketi açıklandı Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın mı anketi açıklandı Nakite sıkışanlara faizsiz kredi müjdesi: Üst limit 75 bin TL'ye çıktı Nakite sıkışanlara faizsiz kredi müjdesi: Üst limit 75 bin TL'ye çıktı Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı CHP'li bir belediye başkanı daha ifade verdi CHP'li bir belediye başkanı daha ifade verdi Lise çağındaki bir grup kız öğrenci, bir başka kız öğrenciyi tekme tokat dövüp videoya aldı! Lise çağındaki bir grup kız öğrenci, bir başka kız öğrenciyi tekme tokat dövüp videoya aldı! FIFA, 8 Türk kulübüne transfer yasağı cezası verdi! FIFA, 8 Türk kulübüne transfer yasağı cezası verdi! SONAR'ın VIP anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim olay olacak SONAR'ın VIP anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim olay olacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı belli oldu Minguzzi ailesini tehdit eden şüphelinin ifadesi şoke etti Minguzzi ailesini tehdit eden şüphelinin ifadesi şoke etti
CHP'nin B planını Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak ? CHP'nin B planını Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak ? İstanbul'da gencecik bir kadın tecavüz edildikten sonra öldürülerek yol kenarına atıldı! İstanbul'da gencecik bir kadın tecavüz edildikten sonra öldürülerek yol kenarına atıldı! Gazeteci yazar İsmail Saymaz'ın yazılarını uçurdular! Gazeteci yazar İsmail Saymaz'ın yazılarını uçurdular! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Koray Avcı'dan sürpriz karar: Her şeyi terk etti, artık denizde yaşıyor! Koray Avcı'dan sürpriz karar: Her şeyi terk etti, artık denizde yaşıyor! Eğlence mekanındaki gecenin sonu kabusla bitti Eğlence mekanındaki gecenin sonu kabusla bitti Hayal Köseoğlu'ndan meslektaşlarına rest: ''Seks kasediniz falan varsa...'' Hayal Köseoğlu'ndan meslektaşlarına rest: ''Seks kasediniz falan varsa...'' AK Parti'den 32 maddelik kanun teklifi: Para cezası artıyor! AK Parti'den 32 maddelik kanun teklifi: Para cezası artıyor! İstanbul trafiğinde yaya geçidince cinayete teşebbüs kamerada! İstanbul trafiğinde yaya geçidince cinayete teşebbüs kamerada! Ünlü şarkıcı 15 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Ünlü şarkıcı 15 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi