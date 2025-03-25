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İmamoğlu protestolarının 6 günlük bilançosu açıklandı

İmamoğlu protestolarının 6 günlük bilançosu açıklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'ta başlayan İmamoğlu protestolarında bugüne kadar 1.418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. 

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra başlayan Saraçhane merkezli protestolar ise devam ediyor. 

1418 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan bu yana gösterilere katılan 1418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 48 kişi tutuklandı, 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. 

Etiketler saraçhane ibb protesto
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