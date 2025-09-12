İmamoğlu sahte diploma davasında hakim karşısında: ''Yazıklar olsun bu yazıları hazırlayanlara''

  1. Anasayfa
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan rapor ile diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu, siyasi yasağında talep edildiği davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Adliye'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülen duruşmaya başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftçi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi katıldı. Duruşma, saat 10.50'de İmamoğlu'nun duruşma salonuna alınmasıyla başladı.

Ekrem İmamoğlu, duruşma esnasında kimlik tespiti yapılırken yüksek lisans mezunu olduğunu belirtti. Öte yandan iddianamenin okunmasının ardından sonra İmamoğlu 'anlattığınız hiç bir şeyin benimle alakası yok efendim' dedi.

'ANACIĞIMIN AK SÜTÜ KADAR HELAL OLAN DİPLOMAMI İPTAL ETTİLER'

İmamoğlu savunmasında, “İddianameyi okuduğunuzda 35 sene önce 18 yaşında bir çocuğun nasıl böyle bir şey yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu iddianameyi savcı yazmadı, bir sonraki seçimi kazanacağımı bilenler yazdırdı. Şu an darbe süreci içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Yaklaşık bir yıldır bu kurgunun adım adım yürütüldüğü, 18 Mart'ta diplomamın iptaliyle fişimin çekildiği, 19 Mart'ta operasyonlarla devam eden çok acı bir sürecin içerisindeyiz. Çok zor bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Ben, 18 yaşında bir çocuk olarak elimin dahi değmediği bir olaydan yargılanıyorum, hem de hapis cezasıyla. Arkadaşlarımın bir kısmı üniversiteden geldi. Savunma yapmak zor çünkü dava tamamen saçmalıktan ibaret. İstanbul Üniversitesi'nin yetkisi olmayan bir diplomanın iptaline kalkışması bile başlı başına bir saçmalıktır. Dava konusu ise bana göre tamamen bir kurgu. Sanki ben hileyle diploma almışım, yüksek lisansa başvurmuşum, askerlik şubesine götürüp kullanmışım, sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuşum. İşte burası zurnanın zırt dediği yerdir. Lise diplomasıyla bile belediye başkanı olunabiliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'ne 'acele et, hemen karar ver' diye yazı gönderiyor. Yazıda, 'Bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği, dekanlıkta tanınırlığa dair işlemlerin sürdüğü' deniliyor. Savcı, 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığına başvurur' diye telaşa kapılıyor ve aslında kendini ele veriyor. Bu evrak işin özeti aslında. Yüksek lisans diploması üzerinden kurgulanan bir oyun. Bu iddianameyi hazırlayanların aklı tarihe utanç yazısı olarak geçmiştir. Ekrem İmamoğlu, 18 yaşında bir öğrenciydi. 18 yaşındaki bir çocuğun düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun bu yazıları hazırlayanlara. Anacığımın ak sütü kadar helal olan diplomamı iptal ettiler. 30-35 yıl önce benim cumhurbaşkanı olacağımı anlamışlar" dedi.

'UMUDU İFLAS ETTİRİYORLAR AMA ETTİRMEYECEĞİM'

Hakimin, “Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt oldunuz mu?" sorusu üzerine İmamoğlu, “Doğu Akdeniz Üniversitesi'yle ilgili bir kaydım yok, kaydolmadım. Eğer 'İmamoğlu Doğu Akdeniz'de okudu' diyorlarsa bu yalandır. Web sitesinde 'Doğu Akdeniz' yazıldığını savcılıktan öğrendim. Bir arkadaşımın benden bir sene önce geçiş yaptığını öğrendim. Bir sene sonra da bir ilan gördüm ve başvurdum. İşin hikayesi budur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne gittim. O gencecik yaşta çalışan bir iş insanı oldum. Dolu dolu yıllarımla o üniversiteyi bitirdim ve anamın ak sütü gibi helal diplomamı aldım. Partimizin 23 Mart'ta Genel Başkanımızın ortaya koyduğu ön seçimle adayımızı tercih edeceğimiz tarihe sırf ulaşmamam için diplomamı alelacele iptal ettirdiler. Yazık. Burada adaleti, en yüce yargı makamını temsil eden hakiminden savcısına kadar herkes, sadece kendi koltuğu için, milletin cebinden para harcadı. Bugün iletişim çağında, tarihi geçmiş pespaye bir kararla karşı karşıya kaldık. Halkımızın adım adım karanlığa mahkum edildiği bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Umudu iflas ettiriyorlar ama ettirmeyeceğim. Sevgi dolu konuşuyorum diye benimle 'sevgi pıtırcığı' diye dalga geçiyorlar. Evet, ben hala bir sevgi pıtırcığıyım. Böyle bir geçiş döneminde 12 metrekarede öyle özgürüm ki. Bu ülkede eğitime güvenmeyenlerin oranı yüzde yetmiş. Üniversite mezunlarımızın üçte biri işsiz" şeklinde konuştu. 

