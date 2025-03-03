İmamoğlu ''seçim start''ını veriyor; tarih belli oldu

CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylığı için gerçekleşecek olan ön seçime tek aday olarak girecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarına 8 Mart Cumartesi günü İzmir’den başlaması bekleniyor.

CHP’de ön seçim süreci devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta gerçekleşecek olan ön seçimde tek aday olarak yer alacak. Ön seçim öncesinde ise Ekrem İmamoğlu’nun sahalara inmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu seçim çalışmalarının startını İzmir’den verecek. 8 Mart Cumartesi günü İzmir’e gitmesi beklenen İmamoğlu, Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda kentte bulunan sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.