  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu soruşturması sosyal medyaya sıçradı

İmamoğlu soruşturması sosyal medyaya sıçradı

İmamoğlu soruşturması sosyal medyaya sıçradı
Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medyada benzer şekilde paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın bu sabah gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

AYNI ŞEKİLDEKİ PAYLAŞIMLARA DA SORUŞTURMA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başsavcılık, İmamoğlu hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya ve benzeri platformlardan aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da soruşturma başlattı.

Başsavcılığın konuyla ilgili açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma dahaEkrem İmamoğlu'na bir soruşturma dahaYerel

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İmamoğlu, bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu.

Bağımsız yargının can çekiştiğini vurgulayan İmamoğlu, "Aynı akıl heybeden bahsediyor. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen İmamoğlu, "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak" dedi.

İmamoğlu, Akın Gürlek'e tepki gösterdiği açıklamasında, "Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" diye konuştu.

Etiketler ekrem imamoğlu sosyal medya ibb soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi için masadaki rakam belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için masadaki rakam belli oldu Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun! Özel, Erdoğan'a seslendi: ''Adayımız hazır, hodri meydan!'' Özel, Erdoğan'a seslendi: ''Adayımız hazır, hodri meydan!'' Marmara Denizi'nde ağ atan balıkçılara büyük şok Marmara Denizi'nde ağ atan balıkçılara büyük şok 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı eskitti... 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı eskitti... TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi Yeni salgın Türkiye'yi sardı: Gençler arasındaki vakalar artıyor Yeni salgın Türkiye'yi sardı: Gençler arasındaki vakalar artıyor Gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı için karar verildi Gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı için karar verildi Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha 2050 yılında ülkelerin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alacak ülkeler 2050 yılında ülkelerin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alacak ülkeler
Hamas'ın İsrailli esirlere verdiği çantanın sırrı çözüldü Hamas'ın İsrailli esirlere verdiği çantanın sırrı çözüldü Ödül töreninde eşi Burak Özçivit ile tartışan Fahriye Evcen'den kıskançlık sorusuna yanıt Ödül töreninde eşi Burak Özçivit ile tartışan Fahriye Evcen'den kıskançlık sorusuna yanıt İYİ Parti'de bir milletvekili istifası daha! İYİ Parti'de bir milletvekili istifası daha! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Ne ekonomi, ne siyaset, ne geçim derdi... Koşun koşun büyük eğlence var! Ne ekonomi, ne siyaset, ne geçim derdi... Koşun koşun büyük eğlence var! Bu videodaki öğretmenlerin hepsi görevden uzaklaştırıldı Bu videodaki öğretmenlerin hepsi görevden uzaklaştırıldı İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Trump çifti kripto para piyasasını altüst etti: 24 saatte 500'den fazla kişi milyoner oldu Trump çifti kripto para piyasasını altüst etti: 24 saatte 500'den fazla kişi milyoner oldu 12 yaşındaki çocuk namaz kılan annesini öldürdü 12 yaşındaki çocuk namaz kılan annesini öldürdü