İmamoğlu soruşturması sosyal medyaya sıçradı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medyada benzer şekilde paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın bu sabah gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

AYNI ŞEKİLDEKİ PAYLAŞIMLARA DA SORUŞTURMA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başsavcılık, İmamoğlu hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya ve benzeri platformlardan aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da soruşturma başlattı.

Başsavcılığın konuyla ilgili açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İmamoğlu, bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu.

Bağımsız yargının can çekiştiğini vurgulayan İmamoğlu, "Aynı akıl heybeden bahsediyor. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen İmamoğlu, "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak" dedi.

İmamoğlu, Akın Gürlek'e tepki gösterdiği açıklamasında, "Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" diye konuştu.