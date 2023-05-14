İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin elindeki son oyları açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ortak açıklama gerçekleştirdi. Yavaş, açılan 91 bin 913 sandıkta Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.42 oyla, yüzde 46.8 oy alan Erdoğan'ın önünde olduğunu söyledi.

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy sayım işlemi sürüyor. Anadolu Ajansı'nın açıkladığı veriler tartışma yaratırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son durumu paylaştı.

İmamoğlu, "İtidalli açıklamaları saygıyla karşılıyoruz. Olgun ve sağlıklı mesajlar verilmesi elbette bizi mutlu ediyor. Belli bir saatte çıkıp seçimi kazandık diyen bir anlayışla mücadele ettik birçok seçimde. O bakımdan biz şerbetliyiz sürece. Moralinizi bozmayın. İttifakımızın her lideriyle sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz. Önümüzdeki verileri hükümetin ciddi bir düşüşte olduğunu gösteriyor. Milleti manipüle ederek kazanmak adına kimse senaryolar geliştirmesin" dedi.

Yavaş şunları kaydetti:

“192 bin 169 sandıktan 91 bin 913 sandığın sonucu geldi. Sayın Genel Başkanımız yüzde 47.42 oyda, Sayın Erdoğan yüzde 46.80, Sayın Sinan Ogan yüzde 5.33. Büyük kentte çok sayıda sandık açılmadı. Bize gelen sandık oranı yüzde 51 civarında. İlk turda biteceğini düşünüyoruz. Bir iki saat içinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'nin üzerine çıkacağını ön görüyoruz."