İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkankanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıklama yapıyor...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkankanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıklama yaptı.

İmamoğlu oyların sayım süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 13. cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin bu akşam cumhurbaşkanı ilan edilecektir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca Anadolu Ajansı'nın verilerine itibar edilmemesi gerektiğini belirterek "Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu sandıklara itiraz edilerek AA'nın sistemine girilmesi engelleniyor. Vatandaşlarımıza itibar etmemelerini istiyoruz, AA'ya inancımız yoktur" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına size sesleniyoruz. Her sefer yaşadığımız manzarayı yine yaşıyoruz. 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir ve bitkisel hayattan çıkmak için bizim iktidarımızı beklememektedir. AA'nin itibarı 0'ın altındadır. Vatandaşımızın itibar etmemelerini özenle bildiriyoruz.

2-2.5 saat veri verdikten sonra İstanbul'daki gerçek sayıları gördükten sonra veri akışını kesen AA yetkilileri bizim için yok hükmündedir.

2015 Haziran seçimlerinde AA yine ne hikmetse yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlatıyor. O seçim yüzde 40'la bitiyor. Yüzde 25 farkla bir algı yönetiyor. Kasımda yüzde 75 ile başlıyor, yüzde 49'la bitiyor. Yaklaşık 26 puan. Yine 2018'de Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğinde yüzde 76 ile başlayıp yüzde 52 ile bitiriyor.

13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun.

Kesinlikle Sayın Erdoğan çok aşağılarda bir orana sahiptir. Kendi verilerimiz var.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bütün milletimizi yanıltıyorlar. Mahcup da olmuyorlar. Hiçbir güvenilirliği yoktur. AA işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 23,87'ye varan sonuçlara göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Ekrem Başkanımın da söylediği gibi bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun.

31 Mart seçimlerinde de rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Yüksek çıkan sandıklara itiraz etmek suretiyle kesinleşmedi diye kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da AA bütün milletimize yayıyor. 2015 seçimlerinde de aynı şekilde o zaman AA Genel Müdürü, AK Parti Genel Merkezi'nden televizyonları arayarak 'Sadece bizim sonuçlarımızı yayınlayın' talimatı vermişti.

Açılan sandık oranı yüzde 23,87. İstanbul ve Ankara'da öndeyiz."