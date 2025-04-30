İmamoğlu: ''Yalanlarınız yakında son bulacak''

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yeni tutuklama ve gözaltılara tepki gösterdi. İmamoğlu, “Kötü aklınız, beceriksiz yönetiminiz, yalanlarınız yakında son bulacak. Bu ülke size demokrasiyi tekrar hatırlatacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.



İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyon sonrasında yaşanan tutuklama ve gözaltılara tepki gösteren İmamoğlu, “Bu ülke size demokrasiyi tekrar hatırlatacak” mesajını verdi.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Gözaltına alınan, tutuklanan, hapse atılan, ailesi hırpalanan, onurlu, vatansever çalışma arkadaşlarım; sizlerle birlikte tüm ülkeye hizmet edeceğimiz günler yakındır.

İnanın, birlikte tarih yazacağız!

Bu kötülüğün kaynağı olan bir avuç muhterise sesleniyorum; milletimize ve devletimize ihanet anlamına gelen bu uygulamalarınıza karşı güçlüyüz ve dimdik ayaktayız.

Sizi çatlatacak kadar inançlı, kararlı ve cesuruz.

Bu duygu, bu inanç, bu kararlılık sizi silip süpürecek. Kötü aklınız, beceriksiz yönetiminiz, yalanlarınız yakında son bulacak.

Bu ülke size demokrasiyi tekrar hatırlatacak.

Milletçe; ülkemize bolluk, bereket, refah, adalet getireceğimiz günler başlayacak.

Millet Büyüktür!”