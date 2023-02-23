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İmamoğlu: Yeni konutların yapımı seçim yatırımına dönüşmemeli

İmamoğlu: Yeni konutların yapımı seçim yatırımına dönüşmemeli
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Afet bölgelerinde hafriyat dökümü konusu aceleye getiriliyor" diyerek uyarıda bulundu. İmamoğlu, "Afet bölgelerinde yeni konutların yapımı bir seçim yatırımına dönüşmemeli. Geçmişteki hataları tekrar yapmamak için özen göstermeliyiz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgelerinde hafriyat dökümü çalışmalarının aceleye getirildiğini belirtti.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katkı sunacağız, önereceğiz, uyaracağız" diyerek "Afet bölgelerinde hafriyat dökümü konusu aceleye getiriliyor" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu hafriyatların asbest riski, tarım alanlarına verebileceği zarar ve yeraltı sularını kirletme riski kesinlikle göz önüne alınmalı ve alelacele çalışma yapılmamalı" dedi.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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