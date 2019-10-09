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  3. 09 Ekim 2019 13:20

İmamoğlu'dan Göksu'ya esprili 'elektrik' göndermesi

İlçe belediyelerini ziyareti kapsamında bugün Esenler'e giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya esprili bir göndermede bulundu. "Ayakkabısız girilen parkımız var" diyen Göksu'ya İmamoğlu, "İBB Meclisi'ne gelmeden önce biraz yürü de öyle gel" dedi.

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İlçe belediyeleriyle ‘ortak masa’ toplantılarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü durağı Esenler oldu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçeyi gezdirirken İmamoğlu’na ayakkabısız girilen parktan da bahsetti. İkili arasında şu diyalog geçti:

Göksu: Ayakkabısız girilen parkımız var. Ayakkabıyı çıkartıp giriyorsunuz. Yürüyüşünüzü ayakkabısız yapıyorsunuz

İmamoğlu: Elektriği atsın diye…

Göksu: Tabi.

İmamoğlu: O zaman Meclis’e (İBB) gelmeden biraz yürü de öyle gel.

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