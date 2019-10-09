İmamoğlu'dan Göksu'ya esprili 'elektrik' göndermesi

İlçe belediyeleriyle ‘ortak masa’ toplantılarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü durağı Esenler oldu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçeyi gezdirirken İmamoğlu’na ayakkabısız girilen parktan da bahsetti. İkili arasında şu diyalog geçti:

Göksu: Ayakkabısız girilen parkımız var. Ayakkabıyı çıkartıp giriyorsunuz. Yürüyüşünüzü ayakkabısız yapıyorsunuz

İmamoğlu: Elektriği atsın diye…

Göksu: Tabi.

İmamoğlu: O zaman Meclis’e (İBB) gelmeden biraz yürü de öyle gel.