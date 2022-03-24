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İmamoğlu'na benzeyen adam sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'na benzeyen adam sosyal medyayı salladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetilen akaryakıt istasyonu çalışanı sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu, söz konusu fotoğrafa kahkaha emojisi ile yanıt verdi.

İstanbul'da ikamet eden Dağlar Yiğit isimli genç, arabasına benzin aldıktan sonra yıkanmasını da istedi. Bu sırada arabayı yıkamaya gelen istasyon çalışanının İBB Başkanı İmamoğlu'na çok benzediğini gören Yiğit, anı ölümsüzleştirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Yiğit, ardından çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın üzerine ise, "Teşekkürler İmamoğlu" notunu düşerek İBB Başkanı'nı etiketledi.

CEVAP GECİKMEDİ
Gencin bu paylaşımına İmamoğlu'nun cevap gecikmedi. Fotoğrafın altına emoji bırakan İmamoğlu'nun bu tepkisi, görenleri güldürdü.

Etiketler ekrem imamoğlu
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