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İmamoğlu'na destek olan belediye başkanına büyük şok

İmamoğlu'na destek olan belediye başkanına büyük şok
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Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, X hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için profil fotoğrafını değiştirdikten sonra X hesabının askıya alındığını duyurdu.

23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmişti.

Karara tepki gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını profil resmi yaptı.

Bu isimlerden biri de İzmir Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir oldu. Profil fotoğrafını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştiren Başkan Demir'in X hesabı askıya alındı. 

Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının askıya alınmasına karşı dayanışmamızı göstermek için profil fotoğrafımı Ekrem Başkanımızın fotoğrafıyla değiştirmiştim. Bu adımın hemen ardından onaylı X hesabım askıya alındı.

Bu, sadece bir sosyal medya kısıtlaması değil; halkın seçilmiş temsilcilerine, ifade özgürlüğüne ve demokratik dayanışmaya yönelik açık bir müdahaledir.

Buradan net bir şekilde ilan ediyorum: Ne yaparlarsa yapsınlar, haklıyı ve doğruyu savunmaktan bir an bile geri adım atmayacağız. Bizim yolumuz, halkın yoludur. Susturulmaya ve yıldırılmaya çalışılan her ses, daha güçlü bir şekilde yankılanacaktır. İrade milletindir.”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, X hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için profil fotoğrafını değiştirdikten sonra X hesabının askıya alındığını duyurdu.

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Etiketler ekrem imamoğlu torbalı belediye başkanı x hesabı erişim engeli
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