İmamoğlu'na destek Trabzon'a uzandı! Hemşerileri de sokağa döküldü

Trabzon'da vatandaşlar hapis cezasına çarptırılan ve siyasi yasak ile karşı karşıya kalan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepkiler büyüyor. Bugün İmamoğlu, Altılı Masa'nın liderleriyle beraber Saraçhane'de İstanbullularla buluştu. Öte yandan Trabzon'da da İmamoğlu için insanlar bir araya geldi. Trabzon'da kalabalığın meydanları doldurduğu görülüyor.