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  3. İmamoğlu'na destek Trabzon'a uzandı! Hemşerileri de sokağa döküldü

İmamoğlu'na destek Trabzon'a uzandı! Hemşerileri de sokağa döküldü

İmamoğlu'na destek Trabzon'a uzandı! Hemşerileri de sokağa döküldü
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Trabzon'da vatandaşlar hapis cezasına çarptırılan ve siyasi yasak ile karşı karşıya kalan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepkiler büyüyor. 

Bugün İmamoğlu, Altılı Masa'nın liderleriyle beraber Saraçhane'de İstanbullularla buluştu. Öte yandan Trabzon'da da İmamoğlu için insanlar bir araya geldi. Trabzon'da kalabalığın meydanları doldurduğu görülüyor. 

 

Etiketler trabzon İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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