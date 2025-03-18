İmamoğlu’na diploma soruşturmasında üniversitenin kurucusu ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan diploma soruşturmasına yönelik Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından Özalp Tozan’ın ifadeye çağrıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından ve ODTÜ mezunu akademisyen Özalp Tozan'ın, bugün savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını söyledi.

Sözcü TV ekranlarında konuşan Özer şunları söyledi:

"Bugün, kendisi ifadeye çağrıldı. Flaş bir gelişme olarak bunu belirteyim. Dolayısıyla, dekan üzerinde baskı yapanlar, bugün eski yöneticileri de tanık olarak değil, dikkat edin, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdılar. Hatta çok ilginç bir durum var; bir gazeteci sabah 6:26’da yazısını yazıyor, tarihiyle birlikte, ve savcılık sabah 11:25’te talimat yazıyor. Bugün için bir talimat yazılıyor ve hocamızı ifadeye çağırıyorlar.”