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İmamoğlu'ndan adına açılan davayla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan adına açılan davayla ilgili açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında hapis cezası talep edilen dava ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis istemiyle yargılandığı ‘Ahmak Davası’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Bugün TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in Genel Başkanlarını ziyaret eden İmamoğlu, ziyaretlerin ardından basının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, hapis cezası istemiyle yargılandığı ‘Ahmak Davası’nda hızlıca karar çıkmasını temenni ettiklerini belirtti.

'UMARIM YARGI SİYASETİN MALZEMESİ HALİNE GELMEZ'

İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan utanç verici başka bir dava var mıdır bilmiyorum. Takip ediyoruz istinafın sürecini. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Milletimize buradan güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Ülkemizin kazanması için adaletin işlemesi için umarım hızlıca karar çıkar."

Etiketler İmamoğlu yargı siyaset dava
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