İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar''

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu savunmasında, ''Allah milletimizi hukuksuzluklardan ve hukuksuzlukları yapanlardan korusun. Az kaldı, gidiyorlar'' ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Mart 2026 tarihine erteledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu'nun, 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle açılan davada üçüncü duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

İMAMOĞLU SAVUNMASINA BAŞLADI

Cumhuriyet'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu, savunmasına başladı.

"Tabii ki yaşadığım durumun farkındayım. Ne yazık ki bu dosyada da hâkim değişikliğine uğradım. Sizin bugün farklı bir görevlendirmeyle burada olduğunuzu biliyorum" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Pazartesi günkü diploma duruşmasından cumaya; gazeteciler, öğrenciler protesto haklarını kullandıkları için tutuklanmaya devam ediyor. Milletimizin temel sorunlarını çözemeyen, çözmek gibi bir derdi olmayan kişiler de adalet sistemimize bilinçli olarak zarar vermeye devam ediyor. Gündemi bu şekilde alabora etmeye çalışan zihniyet, oyun içinde oyun kurmayı pervasızca sürdürüyor.

Bugün yalnızca üzerime atılı suçları yanıtlamayacağım. Yaşananlar kişisel değildir. Hakkımda açılan her davada, her soruşturmada, her fezlekede aynı şablon devreye kondu. Normalde aylar sürecek işlemler jet hızıyla birkaç saatte tamamlandı."

"İSTATİSTİK VE MATEMATİK BUNU AÇIKLAYAMAZ"

Bilirkişi davasına yönelik konuşan İmamoğlu, “Bu en garip davalardan birisi. Bu hem komik hem şaşırtıcı. Ismarlama raporlar hazırlayarak Türk hukukunu istismar eden bir bilirkişiyi eleştirdiğim için bugün bu mahkemedeyiz. Biz onu Beylikdüzü davasından tanıyoruz. Ortada olmayan bir rapordan bahsedecek kadar gözü kara. Beylikdüzü davasındaki marifetlerinden sonra kendisine peş peşe görevler verildi. Bunların tamamı benimle ya da çevremdeki insanlarla ilgili dosyalar oldu. İstatistik ve matematik bunu açıklayamaz" dedi.

"RAPORLAR HEP BU KİŞİYE AİT"

Söz konusu bilirkişinin İETT ve İSTALT gibi kuruluşların davalarında da yer aldığını hatırlatan İmamoğlu, “Kendisi hız rekoru kırıyor ve talimata göre hareket ediyor. 2018 yılına ait İSPARK’ta tespit ettiğimiz bir dosyayı mahkemeye verdik. Kim atandı dersiniz? Bu beyefendi. Yazamayacağı rapor yok. Kimdir bu diye merak ettik ve araştırmaya başladık. Hep CHP’li belediyelerin dosyalarında karşımıza çıktı. Esenyurt ve Beşiktaş dosyaları örneğin. Soruşturmaların başlamasına sebep olan raporlar da hep bu kişiye ait" dedi.

"YARGILAMAYI KİM ETKİLEMİŞ?

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Asırlardır devletimizi taşıyan adalet mekanizması çok yorulmuştur. Bunu herkes biliyor, ben de biliyorum. Bu davada adil yargılamayı etkilemekle suçlanıyorum. Kim etkilemiş, ben mi o mu? Mağdur edilen belediye başkanı mı, yoksa olmayan raporları yargılamaya sokan o kişi mi? Yoksa istemediği kararları veren hâkimleri bir gecede uzaklaştırıp hukuku sopa gibi kullanan aklıevvel yönetim mi?"

"HAKİKATİ SÖYLEME CESARETİNİ YARGILIYORSUNUZ"

"Benim açıklamalarım bir müdahale değil, milletimin doğru bilgilendirmesi için yaptığım bir görevdir. Şu an beni değil, bu ülkede hakikati söyleme cesaretini yargılıyorsunuz. Benim sustuğum gün bu ülke konuşamaz hâle gelir. Konuştuğum gün ise bu millet ayağa kalkar. Herkesin doğruları söyleme hakkı vardır ve söyleyecektir, o yüzden susmuyorum.

Savcılığın kendisi hakkındaki tüm davalarda hâkimliği aldattığını belirten İmamoğlu, “O yüzden asla susmayacağım. Milletin susturulmaması için de konuşmaya devam edeceğim. Burada konuştuğumuz şey bir basın açıklamasından doğmuş bir şey değildir."

"YENİ TANIMLAMA: HER ŞEYİ BİLEN KİŞİ"

Yeni bir tanımlama yapacağım diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ucube hükümet sisteminin yarattığı yeni bir model var: her şeyi bilen kişi. Bunun kadar tehlikeli bir zihniyet yok. Karşınıza ekonomist olarak çıkar, hukuk uzmanı olarak çıkar. Her konuya karar verir, her atamayı bu zihniyet yapar ve süreç, sistem darmadağınık olur."

"BURADAYIM, SİLİVRİ'DEYİM!"

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Durumun farkındayım. Bu dosyada da hakim değişikliğine uğradım. Siz de bu dosyadaki hakim değilsiniz. Türk milleti adına burada sizin huzurunuzda düşüncülerimi ve tespitlerimi paylaşmak istiyorum. Bizi izlemeye gelen insanların, yakınlarımın, kıymetli avukatlarımın huzurunda konuştuğumun farkındayım. Soruşturma süreçlerinin nasıl işlediği ortada. Bu cennet vatanın hafızası güçlü, geleceğimizi adaletle, refahla buluşturmaya ant içmiş insanlarımızı selamlıyorum. Buradayım, Silivri'deyim. Uydurma davalara karşı savunma yapmaya değil, suç işleyenleri ortaya çıkarmaya sonuna kadar devam ediyorum, edeceğim

Hafta başından bugüne 3-4 gün içinde gazeteciler, öğrenciler tutuklanmaya devam ediyor. Yokluk, yoksulluk; yanarak ölenler, zehirlenenler içimizi yakıyor. Tacize uğrayanlar, analar babalar isyan ediyor. Milletimizin temel sorunlarını çözemeyen sistem ise anayasal düzene zarar vermeye bilinçli olarak devam ediyor. Yeni icatlar ile oyun içinde oyun kurmaya pervasızca sürdürülüyor."

DEVRE ARASI HAKEM DEĞİŞİYOR

Kendisine yönelik tüm davalarda hâkimlerin değiştirildiğini bir kez daha hatırlatan İmamoğlu şöyle devam etti:

"Resmen devre arasında hakem değişikliği yapılıyor. VAR'a da gidemiyoruz. Sayın hâkim, sürgünde gibi bir mahkemedeyiz. Avrupa’nın en büyük adliyesinden buraya geldiniz. Hangi çağdayız biz, tam gaz geriye gidilir mi? Beni beş gün nezarette tutup bir gün de orada aç susuz bıraktılar. Uydurma casusluk meselesinde de 20 saat orada bekletildim. Kimsiniz siz? Beni orada tutarak âciz duruma düşüreceğinizi mi düşünüyorsunuz? Gün gelecek çatır çatır hesap verecekler. Bu uygulamaların hangi akıldan geldiğini çok iyi biliyoruz."

SEYİRCİLERE "ALKIŞ" YANITI

İmamoğlu, sözlerine devam ederken salondaki seyirci kısa süre içerisinde 3 kez İmamoğlu’nu alkışladı.

Alkışlar üzerine mahkemenin nöbetçi hâkimi seyirciyi tekrar uyarınca İmamoğlu da araya girerek “Alkışlamanızın bana fayda vermediğini hatırlatayım” dedi.

YENİ DURUŞMA SALONU İÇİN KONUŞTU

Silivri’ye yapılmakta olan yeni duruşma salonuna yönelik de konuşan İmamoğlu “Başka milletler ne yapıyor biz ne yapıyoruz. En büyüğünü ve en pahalısını hep istiyorlar tabii. Buradan o kara akıllara sesleniyorum: Boynunuza asacağınız o kara leke madalyonu hayırlı uğurlu olsun. 64 yıl sonra aynı ayıbı, aynı utancı tekrar ediyorsunuz. Şu an Silivri’ye Yassıada’yı kuruyorsunuz. TOKİ yapacakmış bu arada. Kara lekeleri çok. Kanal İstanbul sonuncu kara lekeleri olacak diyordum ama yenisini daha eklediler" dedi.

ÜLKENİN KURTULUŞU Z KUŞAĞI

Savunmasında, geçtiğimiz günlerde yayınladığı ve gençlere hitap ettiği videodaki konuşmasına referansla gençlerden bahseden İmamoğlu:

"Bu ülkenin kurtuluşu Z kuşağı çünkü liyakata en aç nesil onlar. 11-12 yaşındaki çocuklar gelip yurt ya da başka bir şey isterken 'Hakkım varsa' diyorlar. Her şeyi bilen kişilerin bu çocukları zehirlemesine izin vermeyeceğiz."

BU MEMLEKETİN AHLAKLI İNSANLARINDAN BİZE AKAN BİLGİLER VAR

Savunmasında bir kez daha kendi davasındaki hâkimlerin başka yerlere atanması hakkında konuşan İmamoğlu, yapılan 10 atamayı tek tek sıraladı.

"Ahmak" davasındaki hâkimin Samsun’a sürüldüğünü ve yerine gelen hâkimin ne karar vereceğini bildiklerini belirten İmamoğlu, "O dönem her şeyi öğrendik. Bu memleketin ahlaklı insanları hâlâ var. Ahlaklı insanlardan bize akan bilgiler de var" diye konuştu.

İmamoğlu, diploma davası iddianamesini yazan savcının Gaziosmanpaşa’ya, bilirkişi iddianamesini yazan savcının ise Beykoz’a başsavcı olarak atandığına da dikkat çekti.

TEMENNİLERE "AMİN" TEPKİSİ

İmamoğlu savunması sırasında seyircilere bakınca hâkim, "Savunmanızı makama karşı yapın. Arkanızı dönüyorsunuz" uyarısında bulundu.

İmamoğlu ise "Tüm mahkemeye hitap ediyorum. Size arkamı dönmedim. Siz başta olmak üzere herkese hitap etmeye çalışıyorum. Uyarmanıza gerek yok" diye yanıtladı.

Savunması sırasında çok sayıda temennide de bulunan İmamoğlu'nun her temennisinin ardından salonda "amin" sesleri duyuldu. Mahkeme başkanı bunun üzerine birçok kez seyircileri uyardı.

Sözlerine devam eden İmamoğlu, ikinci kez tutuklandığı casusluk soruşturmasına da tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Otoriter rejim zincirini tamamlayacaklar ya dünyadan örneklerine bakmışlar herhalde" diye konuştu.

"AZ KALDI, GİDİYORLAR"

Savunmasının sonunda İBB davasına yönelik "tutuksuz yargılama" şarttır çağrısında bulunan İmamoğlu, "belediyeleri silkeleyin" çağrısına rağmen İBB’nin açılış ve etkinliklerine son gaz devam ettiğini belirterek "Devlet makamlarının bile açılış yapamadığı yerde tüm hizmetlerimiz devam ediyor. Hem halkçı hem icraatçı olmaya devam ediyoruz. Neden? Her şeyi bilen kişi değiliz. Her alana o alanı bilen insanları liyakatle getiriyoruz. Fark burada" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yaklaşık bir buçuk saat süren savunmasını "Ben buradayım milletimiz burada. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu davada üçüncü duruşma bile gereksiz. Hukukçu değilim ama gönlümden kopanı söylüyorum. Allah milletimizi hukuksuzluklardan ve hukuksuzlukları yapanlardan korusun. Az kaldı, gidiyorlar" sözleriyle bitirdi.

ARA KARAR AÇIKLANDI: DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan nöbetçi hâkim, İmamoğlu’nun avukatlarının dosyayla ilgili taleplerinin değerlendirilmesine, mütalaanın hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ve dosyaya celse arasında yazılı mütalaa sunulduğu takdirde mütalaanın taraflara tebliğine karar verdi.

Bilirkişi davası 30 Mart 2026 saat 10.00’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği belirtilmişti.

İmamoğlu ise basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamış, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürüp olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.