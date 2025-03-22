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İmamoğlu'ndan bir yeni çağrı daha

İmamoğlu'ndan bir yeni çağrı daha
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu akşam saat 20.30'da Saraçhane önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Dün İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ifade veren İmamoğlu, bugün de Kent Uzlaşı'na yönelik başlatılan "terör" soruşturması kapsamında ifade verdi. Bugün saat 19:30'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabından Saraçhane çağrısı yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "Korku duvarları aşıldı, artık millet var. İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu saraçhane
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