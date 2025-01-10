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İmamoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Programım iptal edildi''

İmamoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Programım iptal edildi''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günü yapmayı planladıkları Şam ziyaretinin 6 saat sonra iptal edildiğini söyledi. İptal kararına tepki gösteren İmamoğlu, "Bu iptali kabul etmiyorum bu çok yanlış bir duruştur. Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da düzenledii basın toplantısında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) olarak Suriye'nin başkenti Şam'a yapmayı planladıkları ziyaretin iptal edildiğini söyledi.

Ziyaretin pazar günü saat 14.00'da yapılmasının planlandığını belirten İmamoğlu, daha sonra Şam Valisi tarafından ziyaretin 6 saat sonra iptal edildiğini duyurdu.

İmamoğlu konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Şam benim ziyaretim değil. Kişisel anlamda bir sehayat değil. TBB ve İBB adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Dışişleri Bakanlığı ile de temas kurarak başta Şam olmak üzere giderek milletimizi en üst seviyede güçlü bir biçimde demokratik laik bir Suriye devletinin kurulmasına nasıl katkı sunabileceğimize dair konuşmuştuk.

Pazar günü saat 14.00'e randevu verildi ve planlamalar başladı. Şam Valisi, TBB heyetinin ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra olacak diye iptal etti. Bu iptali kabul etmiyorum, bu çok yanlış bir duruştur. En üst seviyedeki ziyaretler öncesi bu tip görüşmelerin katkı sunacağını düşünüyorum. Teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için kimler devreye girdi bu soruları soruyorum ama cevabını da biliyorum. Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden bu ziyaret daha sonraya bırakılsın ki? Şam'a çok sayıda kuruluş gitti."

Etiketler recep tayyip erdoğan istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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