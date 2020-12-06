İmamoğlu'ndan İstanbul'da olay olan kuyrukla ilgili açıklama

Hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentler sessizliğe büründü. İstanbul'da da caddeler ve meydanlar boşalırken, kısıtlamanın başlamasına saatler kala Halk Ekmek'in satıldığı yerlerin önünde oluşan uzun kuyruklar, sosyal medyada olay oldu.

Oluşan 'ucuz ekmek kuyruğu' gündem yaratırken, konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İMAMOĞLU: KUYRUĞUN NEDENİ UCUZ VE SAĞLIKLI OLMASINDAN

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamadada "Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek’e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır." ifadelerini kullandı.