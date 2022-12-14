İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı! Saat 16.00'yı işaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yasak talebiyle yargılandığı davayla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, ''Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.

İmamoğlu'nun avukatları, mütalaa karşısında savunma için ek süre istedi. Talebi reddeden mahkeme, duruşmaya bugün saat 16.00’ya kadar ara verdi.

İBB Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İstanbulluları Saraçhane’ye davet etti. İmamoğlu paylaşımında, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.