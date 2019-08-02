İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı

Kaz Dağları'nda Kanadalı firmanın altın arama sahasındaki ağaç katliamı ve Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma" dedi.