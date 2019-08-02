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  3. 02 Ağustos 2019 00:00

İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaz Dağları'ndaki doğa katliamı ve Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili paylaşım yaptı.

İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı
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Kaz Dağları'nda Kanadalı firmanın altın arama sahasındaki ağaç katliamı ve Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma" dedi.

istanbul büyükşehir belediyesi , ekrem imamoğlu
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