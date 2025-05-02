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İmamoğlu'ndan suç duyurusu hamlesi: Liste bir hayli kabarık!

İmamoğlu'ndan suç duyurusu hamlesi: Liste bir hayli kabarık!
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İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 200'ün üzerinde televizyon kanalı, gazeteci, ve sosyal medya paylaşımı için suç duyurusunda bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında yapılan yorum, paylaşım ve yayınlarla ilgili, RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 200'ün üzerinde suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu, 19 Mart'ta yaşanan gözaltı süreci öncesi ve sonrasında, iktidara yakın sosyal medya hesapları ile bazı kişi ve medya kuruluşları tarafından yürütülen kimi yayınlar ve yorumlar sonrası hukuki girişim başlattı.

İmamoğlu’nun avukatları bu kapsamda aralarında A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah gazetesi ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 ile Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat’ın da bulunduğu, çok sayıda kişi ve sosyal medya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e bilgi ve belgelerle 200'ün üzerinde başvuru yapıldı.

Başvurularda bu yayınlarda kullanılan dilin; yalnızca basın etik ilkelerini değil, aynı zamanda masumiyet karinesini ve kişilik haklarını da açıkça ihlal ettiği ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.

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Etiketler ekrem imamoğlu ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi suç duyurusu
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