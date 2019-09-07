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  3. 07 Eylül 2019 16:52

İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Hükümetine yakınlığıyla bilinene Cengiz Holding'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cengiz Holding'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret Cengiz Holding'e ait, İstanbul Avrupa yakasında elektrik enerjisinin; dağıtım ve perakende satışından sorumlu şirket olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) A.Ş binasında gerçekleşti. Şirket binasına gelen İmamoğlu'nu Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Cengiz'in kardeşi Ekrem Cengiz kapıda karşıladı. İkili arasında sıcak bir tokalaşma yaşanırken, daha sonra birlikte holding binasına geçildi.

OdaTV

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