İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı

İşte Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım;
Saatleri durdurabilirsiniz ama zamanı durduramazsınız. İstanbul, adaletten ve demokrasiden yana tercihini yapmıştır. Şimdi, bu şehirde yaşayan 16 milyon vatandaş için hep birlikte canla başla çalışma zamanı.
Teşekkürler İstanbul
Saatleri durdurabilirsiniz ama zamanı durduramazsınız. İstanbul, adaletten ve demokrasiden yana tercihini yapmıştır. Şimdi, bu şehirde yaşayan 16 milyon vatandaş için hep birlikte canla başla çalışma zamanı.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 23 Haziran 2019
Teşekkürler İstanbul #HerŞeyÇokGüzelOlacak #YeniBirBaşlangıç pic.twitter.com/fe6bVS8ZyY