İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı

İşte Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

Saatleri durdurabilirsiniz ama zamanı durduramazsınız. İstanbul, adaletten ve demokrasiden yana tercihini yapmıştır. Şimdi, bu şehirde yaşayan 16 milyon vatandaş için hep birlikte canla başla çalışma zamanı.

Teşekkürler İstanbul