''İmamoğlu'nu ben şikayet ettim'' demişti, Cumhurbaşkanlığı yalanladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için başlatılan ön incelemeyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu kendisinin şikayet ettiğini iddia ederken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin şikayet ettiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" açıklaması yaptı.