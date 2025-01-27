İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişiden ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi “Seçilmiş kişi değilim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Bugün Saraçhane’de açıklama yapan İmamoğlu, ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi olduğunu öne sürdü.

İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlattırken İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişi Halk TV‘den Barış Pehlivan’a şunları söyledi:

“Yalan konuşuyorsunuz. Çünkü ben sadece CHP davalarında değil, beni kimse bağlamaz. 2010’da AK Parti davalarında belediyelere, MHP’nin de yaptım. Asla seçilmiş kişi değilim. Hiçbir savcıyla bir istişarem olmaz dosya alırken. Benim huyumdur, çok eskiden beri basınla muhatap olmam.”