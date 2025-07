İmamoğlu'nun ''Akın Gürlek'' davasında karar çıktı!

Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen Akın Gürlek davasında karar verildi. İmamoğlu Akın Gürlek'i hedef göterme suçundan beraat ederken, kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıl 5 ay, tehditten 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduğu dönemde, 20 Ocak’ta katıldığı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Sakın bu bana yapılamaz diye kimse düşünmesin, sanmasınlar bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesidir, Özgür Özel meselesidir. Bu mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesidir. Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun kullandığı bu ifadeler sonrasındadaha İmamoğlu konuşmasını tamamlamadan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından" soruşturma başlatılmıştı.

Ardından açılan davada İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 7 yıl 4 aya kadar hapsi ve siyasi yasak istenmişti.

Bugün İmamoğlu hakkında açılan bu davanın üçüncü duruşması için hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adliyesi’ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda saat 10.20 sıralarında başlayan duruşma öncesi Ekrem İmamoğlu'nun uzun zaman sonra yeni görüntüsü de ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, CHP Lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı Av. İbrahim Kaboğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan ile çok sayıda Baro Başkanı, milletvekili ve belediye başkanı duruşmayı izlemek için salonda yer alıyor.

Duruşma salonunda "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratları

İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilirken İmamoğlu duruşma salonuna girdiği sırada "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratları atıldı ve ayakta alkışlandı.

Savcıyla tartıştı

Duruşma sırasında savcı ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkan’ının İmamoğlu’nu konuşmasından sapmaması, davada kendisine yöneltilen suçlamalara karşı konuşması yönünde uyarması üzerine İmamoğlu, "Sayın Hakim bitiriyorum. İddianamenin özü de budur zaten. Türkiye tarihinde bana uygulandığı gibi bir tecrit uygulanmadı" ifadelerini kullandı. İmamoğlu konuşmasını sürdürürken duruşma savcısına bakması üzerine, savcı İmamoğlu’ndan kendisine bakmamasını istedi. İmamoğlu ise, duruşma savcısına "Size bakmak yasak mı. Sayın Hakim size soruyorum. Savcı Beye bakmam yasak mı" diye konuştu. Duruşmaya 12.20 sıralarında 45 dakika ara verildi

"Ekrem Cumhurbaşkanı olmasın diye düşündüler"

Ekrem İmamoğlu esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, "Hayat kısa, savunmam da hayat kadar kısa olacak. Burada bulunmamızın sebebi, sadece bir panelde söylenen sözlerle sınırlı kalabilecek bir durum değil. İstanbul’un bir mahkemesinde yargılanma süreci içerisindeyiz ama olması gereken adreste değil, başka bir adreste yargılanıyoruz. Her şey olağanüstü şekilde gerçekleşiyor. Apar topar, telaşla bir iddianame daha ortaya çıkarıldı. Yine türlü türlü hukuksuzluklar yaşandı. 18 yaşında bir gencin yaptığı bir işlemin içerisinde ne bir sahte evrak ne herhangi bir uydurma bir belge dahi yokken hakkında soruşturma açılıyor ve iddianame hazırlanıyor. 18 yaşındaki Ekrem hakkında, ileride cumhurbaşkanı adayı olacak diye siyasi yasak istenen bir iddianame hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmasın diye düşündüler sanırım" dedi.

MHP'ye ve DEM Parti'ye çağrı

İmamoğlu savunmasının devamında, "Biz 12 şehidimizi kaybettik. 12 insanımızı kaybettik. Neden herkes susuyor. Tam da bu noktada, bizi bu sıkıntılı ortama taşıyan, Mart’tan beri süren operasyonlarla birlikte milletin daha da fakirleştiği bir dönemdeyiz. Dünya ülkeleri kendilerini yeni bir düzene hazırlıyor. Biz ise dünyanın en yüksek faizini veriyoruz yüzde 46. İnsanlar borçlanamıyor, borçlanacak banka bulamıyor. Bu ülkede sanayici üretemiyor. Açlık sınırının altında yaşayanların olduğu bir ülkede, bugün biz neyle uğraşıyoruz. Susturulamayan, konuşturulmayan; vesikalık fotoğrafından bile korkulan bir Ekrem İmamoğlu var şu an. Burada şunu not düşelim; Ya adalet ya sefalet. Bütün bu olumsuzlukları kimin ihtirası yüzünden yaşıyoruz. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Dünyada bütün taşlar yerinden oynuyor. 86 milyon insanımızın isteklerini yerine getirmek bizim yükümlülüğümüzdür. Değerli dostlarım, yarınlarda bizim bu sesimizi yazıyla birlikte okuyacak vatandaşlarımıza sesleniyorum. Zorlu günlerden geçiyoruz. En önemli meselelerimizden biri terörsüz bir Türkiyedir. Her zaman savaşların, terörden beslenenlerin karşısında olduk, yine olacağız."dedi.

İmamoğlu savunmasında "Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve DEM Parti’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum: Bu süreci fırsat bilen akıldan kendinizi uzak tutun. Süreçte sadece kendi ikbalinin peşinde koşanlara fırsat vermeyin.Siyaset burada ikbal aramasın. Burası bir mahkemedir. Burada siyasi müdahale olmamalıdır. Siyasi müdahale altında hareket edenlerin ileride karşılaşacağı şey, tehdit ve hakaret değil; milletimize çektirdikleridir. Ben, yargının kötüye kullanılmasına, siyasete aparat yapılmasına karşı durmaya devam edeceğim. Ben seçimi değil, gelecek nesilleri düşünmeye devam edeceğim. Dimdik ayaktayım, cesaretim tavandadır. Allah yolumuzu açık etsin, milletimizi korusun. Gerçekten üzücü olan, bu iddianamenin 10 saniye içinde hazırlanmış olmasıdır. Çağlayan’dan kaçırılıp Silivri’ye getirilmiş olmaktan dolayı da üzüntülüyüm" şeklinde konuştu.

Mahkeme kararını verdi

Davanın son duruşmasında Ekrem İmamoğlu için bir beraat kararı iki mahkumiyet kararı verildi.

Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından beraat ettirirken; 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Kararın ardından İmamoğlu cezaevine dönerken, avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.