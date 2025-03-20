İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, oğulunun mesajına gözyaşlarıyla yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" paylaşımının ardından İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu'nun verdiği röportajdaki gözyaşları içinde söylediği "Başta cumhurbaşkanı adayı olmasını istemem dedim ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı, istiyorum" sözleri damgasını vurdu.

Dün gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından; "Milletin seçimi" başlıklı Youtube videosunun tanıtımı paylaşıldı. İmamoğlu paylaşımda, "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadelerine yer verdi. "Şimdi bana sorulacak, istiyor musunuz Cumhurbaşkanlığı'na aday olmasını" diyen Hava İmamoğlu şunları kaydetti: "Başta cumhurbaşkanı adayı olmasını istemem dedim ama şimdi, bu kadar uğraştığına karşı, istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün." Hava İmamoğlu'nun ayrıca röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.